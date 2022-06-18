İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki Taşoluk peronlarda bekleyen İETT otobüsü, sürücünün araçtan inmesinin ardından kayarak yola çıkıp bir otomobile çarptı. Arnavutköy- İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki Taşoluk peronlarda bekleyen İETT otobüsü, sürücünün araçtan inmesinin ardından kayarak yola çıkıp bir otomobile çarptı. Otobüste kimsenin olmaması kazayı önlerken, yolda trafik oluştu. Kaza, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seferini tamamladıktan sonra peronlara giriş yapan İETT otobüsü, sürücünün ihtiyaçlarını gidermek için aşağıya indiği sırada kontrolden çıkarak bir anda kaymaya başladı. Peronlardan yola çıkan otobüs, cadde üzerindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçların kaldırılmasıyla da trafik normale döndü. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Havalimanı İETT 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.