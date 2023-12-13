İçme suyu isale hattı patladı, ortalık savaş alanına döndü

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde süren içme suyu isale hattı çalışmasında borunun patlaması üzerine ortalık savaş alanına döndü. Değirmendere mahallesindeki işyerlerinde su basması nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, toprak ve taş parçaları ile dolan Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde temizlik çalışmaları başladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde süren içme suyu isale hattı yenileme çalışmaları esnasında boru patladı. Çukurcayır bölgesinde meydana gelen patlamanın etkisiyle sel etkisi yapan sular çevredeki dükkanlarda su baskısına neden oldu. Yüzeye çıkan suyun getirdiği taş ve toprak parçaları Devlet Sahil Yolu Caddesi'nin Trabzon-Rize istikametinde ulaşımı durdurdu. Patlamanın ardından ekipler tarafından su vanaları kapatılırken, bölgede Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Karayolları ve TİSKİ ekiplerince bölgede onarım ve temizleme çalışmalarına da başlanırken, boru patlaması nedeniyle Trabzon İl genelinde içme suyunda kesinti yapılmayacağını belirtildi.

Dükkanında maddi hasar meydana gelen Ali Osman Gülay, "Yukarıda borudan daha fazlasının patladığını düşünüyorum. Kısa süre önce 2 defa daha boru patlamıştı. Bu kadar yoğun bir su gelmemişti. Bugün sanki Değirmendere bizim buraya geldi. Bu kadar olmaz. Dükkanımızın içerisine su bastı. Ciddi anlamda maddi zararımız var. 15-20 cm su bastı. Bu kabul edilebilir bir durum değil" derken, bölgedeki esnaflardan Ömer Usta ise "Dışarıda duruyordum. Su gelmeye başladı. 5 saniye sonra dükkanım çamur oldu. Daha çamuru bile dışarıya atamadık. Boru patladığını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

TİSKİ Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzon İçme Suyu Ana İsale hattının Çukurçayır bölgesini besleyen kısmında bugün öğle saatlerinde arıza meydana geldi. Arızanın gerçekleşmesinin hemen akabinde vanalar kapatılarak su akışı engellendi. Ancak ana isale hattının büyüklüğü ve su debisinin yüksek oluşu nedeniyle hattaki suyun boşalması zaman aldı. Büyükşehir Belediyemiz ve TİSKİ Genel Müdürlüğümüze ait ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgede onarım ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Ana isale hattındaki arıza sebepli şehirde herhangi bir su kesintisi yaşanmayacak olup, şehrin içme suyu ihtiyacı Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisinden sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.