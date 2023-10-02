İçişleri Bakanlığı: (Ankara'daki terör saldırısı) "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: (Ankara'daki terör saldırısı) 'Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi...

İçişleri Bakanlığı : ( Ankara'daki terör saldırısı) "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA