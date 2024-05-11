İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2 ve 9 Mayıs'ta 1.8 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik polisleri ekiplerinin 2 ve 9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin 66 aracın denetlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldı. 99 bin 794 araca

aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldı." - ANKARA