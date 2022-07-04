İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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