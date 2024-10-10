Üye Girişi
Haberler

Hendek'teki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Hendek'teki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Menteş'in ölümü ile birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen Merve ile birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden Güven Albayrak'tan da (24) dün acı haber geldi. 25 gündür yaşam mücadelesi veren Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 ay sonra evlenecekti, hastanede yaşamını yitirdi

İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş'ten de (26) acı haber geldi. Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca Merve'nin, 9 Kasım 2024 tarihinde dünya evine gireceği öğrenildi. 26 yaşındaki Merve'nin de hayatını kaybetmesi ile birlikte makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Fabrika müdürü tutuklanmıştı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

sakarya

13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

"Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor?" sorusu yanıt buldu
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.