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Polislerin oynadığı maçta yumruklar konuştu, arbede biber gazıyla son buldu

Polislerin oynadığı maçta yumruklar konuştu, arbede biber gazıyla son buldu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 20. Geleneksel Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda polisler ile lokanta çalışanları arasında çıkan kavga, jandarma ve polisin biber gazlı müdahalesiyle son buldu. Kavga sırasında bir oyuncu yaralandı, karşılaşma tatil edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 20. Geleneksel Kaymakamlık Futbol Turnuvası, polisler ile bir lokantanın çalışanları arasında oynanan karşılaşmada çıkan kavga sebebiyle yarıda kaldı. İki takım arasında çıkan arbede, jandarma, polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle son buldu.

34 takımın mücadele ettiği 20. Geleneksel Hendek Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan takım ile Alaybey Lokantası çalışanlarından oluşan takım karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, bazı taraftarların tel örgüleri aşarak sahaya girmesi üzerine gerginlik daha da arttı. Olayların büyümesi üzerine bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri sahaya girerek, müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği kavga, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Yaşanan arbede sırasında Alaybey Lokantası takımında forma giyen bir oyuncunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayda darbedildiğini öne süren bazı oyuncuların ise jandarmaya başvurarak, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları belirtildi. Çıkan olaylar sebebiyle karşılaşma tatil edilirken, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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