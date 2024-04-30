Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yayladağı İlçe merkezine yakın bir noktada meydana geldi. Ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yayladağı İtfaiye İstasyonu ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ormanlık alanda hasar oluştu. - HATAY