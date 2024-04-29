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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük yangını söndürüldü

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Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde çöplük alanda yangın meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Arsuz İtfaiye Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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