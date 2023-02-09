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Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan böyle görüntülendi Depremin vurduğu büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki enkaz yığınları İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi.

Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan böyle görüntülendi

HATAY - Depremin vurduğu büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki enkaz yığınları İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi. Vefat eden kişi sayısının 2 bine yaklaştığı Hatay'da bir çok noktada binalar yerle bir olmuş durumda.

Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik Üssü'nü kullanarak bölgeye hem insani yardım, hem de arama kurtarma ekiplerini sevk etmeye devam ediyor

İncirlik'ten havalanan helikoptere binen İHA ekibi, yıkıntı bölgesini görüntüledi. Çok katlı yerle bir olmuş durumda. Enkazlarda da ekipler kurtarma çalışması yapmaya, toprak altından yaralı kurtarmaya çalışıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı İncirlik Hatay 3. Sayfa Haberler

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