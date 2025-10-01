Hatay'da Yabancı Uyruklu Şahıs Marketten Çakmak Çaldı

Hatay'da yabancı uyruklu bir şahsın, marketteki yoğunluğu fırsat bilerek 800 TL değerindeki çakmağı çaldığı anlar kameraya yansıdı. Market sahibi Ahmet Metin Sezer, aynı kişinin daha önce de hırsızlık gerçekleştirdiğini belirterek, "Ben burada çakmağın peşinde değilim, bugün çakmak çalan sonra başka bir şey çalar" dedi.

Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde esnaflık yapan Ahmet Metin Sezer, 2017 yılında açtığı marketinde çalışarak geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde marketini açıp ürünleri kontrol eden Sezer, fiyatı diğer çakmaklara göre daha pahalı olan çakmaklardan bir tanesinin olmadığını fark etti. Çalışanlarına çakmağın satılıp, satılmadığını soran Sezer, kendisinin ve personelinin çakmak satmadığını anlayınca güvenlik kameralarını kontrol etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Sezer, mahallede yaşayan yabancı uyruklu bir kişinin çakmağı çaldığını fark etti. Daha önce de hırsızlık gerçekleştiren şahsın aynı kişi olduğunu anlayan esnaf Sezer, konuyla ilgili şikayette bulunduğunu söyledi. Görüntülerde; şüpheli şahsın market personelini oyaladığı ve bir süre sonra yoğunluğu fırsat bilerek çakmağı çaldığı görüldü. Marketinde eşyaların çoğunluğunun dışarıda olmasına rağmen hırsızlık olayının yaşanmadığını ifade eden Sezer, "Ben burada çakmağın peşinde değilim, bugün çakmak çalan sonra başka bir şey çalar" dedi.

Kaşla göz arasında 800 TL değerindeki çakmağın çalındığını ifade eden Ahmet Metin Sezer, "Ben 2017 yılında market açtım ve işletiyorum. Sabah saatlerinde marketi açtığımda çakmaklardan bir tanesinin eksik olduğunu fark ettim. Elemanlara iş yerine gelince çakmağı siz mi sattınız diye sordum. Bu çakmak diğer çakmaklara göre daha maliyetli olduğu için fark ediliyor. Eleman biz satmadık dedi ve ben de satmadım, sonra kameraları kontrol ettik. Güvenlik kameralarını izlediğimizde Suriyeli bir şahıs, her gün markete gelip alışveriş yaptığı halde çakmağı çaldığını gördük. Onun önceden de bir hırsızlık olayı oldu ve uyarmamıza rağmen yine yaptığı için şikayet ettim. Ben burada çakmağın peşinde değilim, bugün çakmak çalan sonra başka bir şey çalar. Mahallemiz adına yakışmayan bir olaydı. Mahallemizde hırsızlık olayı hiç olmadı. Hırsızın çaldığı çakmağın bize geliş maliyeti 700 TL iken biz onu 800 TL'ye satıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY