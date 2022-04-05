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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 84 adet sikke ile 1 adet taştan tablo ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 84 adet sikke ile 1 adet taştan tablo ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde ikamet eden E.T. isimli şahsa ait araçta tarihi eser bulundurduğu bilgisini aldı.

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan arama sonucunda 84 adet sikke ile 1 adet tarihi eser niteliğinde taştan tablo ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi. E.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Saraycık, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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