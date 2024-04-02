YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Hatay'da otomobille çarpışan ve ortadan ikiye bölünen Tofaş marka aracın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da otomobille çarpışan ve ortadan ikiye bölünen Tofaş marka aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Sanayi kavşağında meydana geldi. C.E. idaresindeki 31 ABT 689 plakalı otomobil, sanayi kavşağında F.H. idaresindeki 66 NE 149 plakalı Tofaş marka araçla ile çarpıştı. Kazada; ikiye bölünen Tofaş'ın sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Tofaş Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title