Hatay'da otomobille çarpışan ve ortadan ikiye bölünen Tofaş marka aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Sanayi kavşağında meydana geldi. C.E. idaresindeki 31 ABT 689 plakalı otomobil, sanayi kavşağında F.H. idaresindeki 66 NE 149 plakalı Tofaş marka araçla ile çarpıştı. Kazada; ikiye bölünen Tofaş'ın sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY