Hatay'da Motosiklet Yarışı: 2 Sürücüye 96 Bin TL Ceza

Hatay'da karayolunu kapatarak yarışan 2 motosiklet sürücüsüne 96 bin TL ceza uygulandı. Sürücülerin motosikletin üzerine uzanarak ölümüne yarıştıkları anlar ise kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz gün Kırıkhan ilçesi Topboğazı yolunda toplanan bir grup motosikletle yarış yaptı. Yolu kapatan ve yarışan sürücüler, kendi canlarını hiçe sayarken o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştılar. Kırıkhan Trafik Jandarma Timleri, motosikletin üzerine yatarak yarışan 2 sürücüyü kısa sürede tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından 2 şahsa toplamda 96 bin 225 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgeleri iptal edildi. Yarışta kullanılan 2 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Jandarma ekipleri, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - HATAY