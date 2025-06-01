Hatay'da Depremzede Esnafın Tekstil Deposunda Yangın: 10 Milyon TL Zarar

Hatay'da alevlerin yükseldiği yangında depremzede esnaf Atilla Çiçekli'ye ait tekstil deposundaki ürünler ve makineler yanarak kullanılmaz hale geldi. Depremde yıkılan iş yerlerinden kurtardığı tekstil ürünlerini ve makinelerini yangında kaybeden Çiçekli, 10 Milyon TL'lik kaybı olduğunu söyledi.

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde olan Atilla Çiçekli'ye ait tekstil deposunda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan tekstil deposu kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki ahırlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında depodaki tekstil ürünleri ve makineler zarar gördü. Depremde işyerleri yıkıldığı için yanan iş yerini depo olarak kullandığını ifade eden Çiçekli, çıkan yangında yaklaşık 10 milyon TL'lik maddi zarara uğradığını söyledi.

"Depremde işyerlerimizden kurtarabildiklerimizi buraya depoya koyduk ama maalesef yandı"

Tekstil deposunda çıkan yangında 10 milyon TL değerinde kaybı olduğunu iddia eden Atilla Çiçekli, "Depremde işyerlerimiz yıkıldığı için burayı depo olarak kiraladık. Elektrik tesisatından çıkan yangın sonucunda depo yandı. Depremde işyerlerimizden kurtarabildiklerimizi buraya depoya koyduk ama maalesef yandı. Ben iç çamaşırı imalat işini yapıyorum. Lastik, kumaş ve iç çamaşırlar depoda vardı. Bu olayda maalesef ilahi takdiri ama maddi ve manevi olarak kötü durumdayız. Depo yangını sonucunda yaklaşık 10 milyon TL zararımız var" ifadelerini kullandı. - HATAY