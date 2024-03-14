Hatay'da bir evin çatısında yangın çıktı
Antakya İlçesi Şirince Mahallesinde bir evin çatısındaki odunlukta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve çatıda maddi hasar oluştu.
Hatay'da bir evin çatısında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Antakya İlçesi Şirince Mahallesinde bir evin çatısındaki odunlukta meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında çatıda maddi hasar oluştu. - HATAY