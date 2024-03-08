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Hatay'da bir binada çıkan yangında daire alevlere teslim oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir apartman binasının giriş katında çıkan yangında bir daire alevlere teslim oldu. Yangında yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da bir binanın giriş katında meydana gelen yangında daire alevlere teslim oldu. Alevler cep telefonuyla görüntülenirken, yangında yaralanan olmadı.

Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi 304'üncü sokakta bulunan 6 katlı apartman binasının giriş katında meydana geldi. bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin 112'yi araması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Dairenin alevlere teslim olduğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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