Hatay'da Asayiş Uygulamasında 11 Kişi Yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında bin 119 kişi sorgulandı.

İskenderun ilçesinde 4 Nisan tarihinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; bin 119 şahıs, 752 araç ve 152 motosiklet detaylı bir şekilde sorgulandı. Gerçekleştirilen uygulama neticesinde; aralarında 10 aranan şahıs ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı. Ayrıca, 11 kişiye yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle tebliğ yapıldı ve 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca; 35 gram kannabinoid, 22 gram esrar ve 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY