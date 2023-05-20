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Hatay'da 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'da 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir iş yerinin gizli bölümünde 5 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Hatay'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir iş yerinin gizli bölümünde 5 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Reyhanlı İlçesi Harran Mahallesinde şüpheli A.Y'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada iş yerinin gizli bölümlerine saklanmış variller içerisinde 5 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak yakıta el konulurken, şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Reyhanlı Jandarma Hatay 3. Sayfa Haberler

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