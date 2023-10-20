Hafriyat kamyonuyla kaza yapan şoförün sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

SANCAKTEPE'den kaçırdığı hafriyat kamyonuyla onlarca araca çarpıp 3 polis memuru ve 1 bekçi olmak üzere 9 kişiyi yaralayan Sezgin Açık'ın sosyal medya hesabından hafriyat kamyonuyla ilgili görüntüler paylaştığı ortaya çıktı.

SANCAKTEPE'den kaçırdığı hafriyat kamyonuyla onlarca araca çarpıp 3 polis memuru ve 1 bekçi olmak üzere 9 kişiyi yaralayan Sezgin Açık'ın sosyal medya hesabından hafriyat kamyonuyla ilgili görüntüler paylaştığı ortaya çıktı.

Maltepe, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda saat 02.00 sıralarında denetim yapan polis aracına çarparak 3 polis memuru, bir bekçi ve vatandaşların yaralanmasına neden olan hafriyat kamyonu şoförü Sezgin Açık yakalanarak gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Sezgin Açık'ın sosyal medya hesabından hafriyat kamyonuyla ilgili paylaştığı görüntüler dikkat çekti.