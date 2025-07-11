Güzeldere Tüneli'nde TOGG ile Trafik Kazası

Van- Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli'nde TOGG ile başka bir aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Van'dan Yüksekova istikametine seyir halinde olan 65 TOG 076 plakalı yerli üretim TOGG marka otomobil, Güzeldere Tüneli içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı.

Kazaya karışan araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla tünelden kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünel yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN