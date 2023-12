Gurbetçiyi keserle vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Zonguldak'ta geçen yıl 78 yaşındaki gurbetçi Ali Genç'i keser ile vurarak öldüren cinayet sanığı Fikret C. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde geçen yıl Temmuz ayında yaşanan olayda gurbetten dönen 78 yaşındaki Ali Genç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ziyarete giden torunu E.P.'nin cansız bedenini bulduğu Ali Genç için olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan muayenede hayatını kaybettiği belirlendi. Başına sert bir cisimle darbe aldığı tespit edilen Genç'in katil zanlısı için JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ayakkabılarından tespit etti

Genç'in evinde ölü bulunduğu olayda, katil zanlısını ayakkabıları ele verdi. Öldürdüğü adamın evinde kendi ayakkabılarını bırakıp başka ayakkabı giyen katil zanlısı Fikret C., Antalya'da yakalandı. Keşif için olay yerine getirilen katil zanlısı suçunu itiraf etti. Olayın failini yakalamak için çalışma başlatan jandarma suç araştırma timi (JASAT), dedektiflik örneği sergiledi. Katil zanlısı, saatlerce evin yakınında bekledikten sonra 1,5 kilometrelik orman yolunu kullandı. Akpınar köyüne ulaşan Fikret C. (28), köy çeşmesinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Öldürdüğü adamın evinden aldığı kıyafetleri giyerek üzerini de değiştiren zanlı, otobüse binerek köyden ayrıldı. Evde olay yeri incelemesi yapan ekipler, evde yabancı birine ait ayakkabı buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ayakkabıların sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Fikret C.'nin olaydan sonra Antalya'ya gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı, Antalya'da bir eve uyuşturucu baskınında yakalandı. Zanlının Ali Genç'in öldürülmesi olayının faili olduğu ortaya çıkınca Zonguldak'a getirilerek keşif yaptırıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen zanlı için Ali Genç'in evine girerek ayrıca hırsızlık da yaptığı gerekçesiyle "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme" suçlarından da 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, Fikret C.'nin kendisini azmettirdiğini ileri sürdüğü ve çelişkili ifadeler verdiği öne sürülen O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılsa da başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede O.K.(37) hakkında da "Müştereken tasarlayarak, canavarsa hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme" suçlarından ceza talep edildi.

Önce "Beraber planladık" dedi sonra "bağım yok" dedi

Cinayet zanlısı Fikret C., 4 Ağustos 2022 tarihindeki ifadesinde Ali Genç'i öldürme olayını O.K. ile birlikte planladığını, O.K. kendisine Ali Genç'in çok zengin olduğunu evde kasası ve aracı olduğunu söylediğini anlattı. O.K. birlikte Ali Genç'i öldürmeyi planladıklarını, olay günü Ali Genç'in evine gittiğinde tuvalet penceresinin camının yarım açık olduğunu gördüğünü, camı eliyle açıp içeri girdiğini anlatan Fikret C., yaklaşık bir saat boyunca Ali Genç'in eve gelmesini beklediğini anlattı. İddianamede ayrıca Fikret C.'nin ifadelerinde evde beklediği sırada üzerindeki kıyafetlerle evde bulduğu kıyafetleri değiştirdiği, evde bulduğu keser ile eve gelen Ali Genç'in başına vurduğu, yere yığılınca da vurmaya devam ettiği, öldüğünü anlayınca evden ayrıldığı yer aldı.

Fikret C.'nin evden kaçıp kırsal alana geldiği, Akpınar köyündeki çeşmede elini yüzünü yıkadığı, O.K. ile buluşmak için Çaycuma'da beklediği ancak gelmeyince başka birinden çaldığı ehliyetle Bartın'da 11 bin lira kredi çekip Antalya'ya kaçtığı da ifadelerinde yer aldı.

Fikret C.'nin 9 Haziran 2023 tarihinde alınan beyanında ise Genç'in kendisini çocukken cinsel istismarda bulunduğunu, olay günü de alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken bu olayın aklına geldiğini bu sebeple Genç'i öldürdüğünü, O.K.'nin kendisini azmettirmediğini ve olay sebebiyle herhangi bir bağının bulunmadığını söyledi.

İfadesi ile baz istasyonu verileri çelişti

O.K. ise kendisinin Fikret C.'yi uyuşturucu madde satmasından dolayı tanıdığını belirtirken, Ali Genç'in öldürülmesi olayı ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. O.K., olayın gerçekleştiği köye iki yıldır hiç gitmediğini belirtti. 15 Haziran 2023 tarihli ifadesinde ise Fikret C.'nin kendisine iftira attığını, cinayetle bağının bulunmadığını iddia etti. Telefonunun sinyalinin olayın gerçekleştiği köyde baz vermesi üzerine O.K. köyde arkadaşlarının bulunduğunu ve onları evine bıraktığını bu sebeple telefonunun sinyalinin kayıtlara düşmüş olabileceğini anlattı.

Olayın sanıkları Fikret C. ile O.K.'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ZONGULDAK