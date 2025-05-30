Güney Kore'de Deniz Uçağı Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de kalkıştan kısa süre sonra düşen Deniz Kuvvetleri'ne ait P-3 tipi devriye uçağındaki 4 askeri personelin cansız bedenine ulaşıldı. Uçağın dağlık alana çakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne ait P-3 tipi devriye uçağının dün eğitim uçuşu için havalandıktan dakikalar sonra düştüğü kazanın detayları netleşti. Güney Kore Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki 2 subay ile 2 astsubayın cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, "Saat 13.43'te Pohang'daki bir hava üssünden iniş ve kalkış eğitimi için havalanan P-3 tipi deniz devriyesi uçağı, saat 13.49'da bilinmeyen bir nedenle yakındaki bir bölgeye düştü" ifadeleri kullanıldı. Uçakla son iletişimin 13.48'de gerçekleştiği, uçaktan herhangi bir acil durum bildirimi yapılmadığı belirtildi. Normalde Jeju Adası'ndaki bir birliğe konuşlu olan uçağın, kaza öncesinde eğitim için Pohang'a uçtuğu aktarıldı. Kazada sivil kayıp yaşanmadığı ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra dağlık alana çakıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Uçağın irtifa kaybettiği ve neredeyse 90 derecelik açıyla yere çakıldığı kameraya yansıdı. - SEUL