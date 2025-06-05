Gökçeada'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, Gökçeada'ya 61 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.
Gökçeada 4.6 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61 kilometre uzaklıkta 12 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VURAL BOZOK - 3.Sayfa