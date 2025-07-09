Girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda tepki çeken etkinlik

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan orman yangını riski nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından 1 Haziran 2025 itibarıyla ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Bu karar, İstanbul genelinde geçerli olup hem bireysel hem de toplu doğa etkinliklerini kapsamaktaydı.

BELEDİYENİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ TEPKİ ÇEKTİ

Ancak geçtiğimiz günlerde Şile Belediyesi Spor Akademisi öncülüğünde bir grup, ilçede bulunan ormanlık alanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğin sosyal medyada paylaşılması üzerine, vatandaşlardan tepkiler gecikmedi.

"VATANDAŞA YASAK, BELEDİYEYE SERBEST Mİ?"

Yürüyüşe katılamayan ve yasağa uyan vatandaşlar, "Biz piknik bile yapamazken, nasıl oluyor da toplu yürüyüş düzenleniyor?" ve "Doğaya saygı, yasağa uymakla başlar." şeklinde eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Belediyehaberajansi.com