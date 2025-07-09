Girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda tepki çeken etkinlik
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı devam ederken, Şile Belediyesi Spor Akademisi'nin doğa yürüyüşü etkinliği sosyal medyada tartışma yarattı. Yasak nedeniyle ormana giremeyen vatandaşlar, düzenlenen yürüyüşe tepki gösterdi.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan orman yangını riski nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından 1 Haziran 2025 itibarıyla ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Bu karar, İstanbul genelinde geçerli olup hem bireysel hem de toplu doğa etkinliklerini kapsamaktaydı.
BELEDİYENİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ TEPKİ ÇEKTİ
Ancak geçtiğimiz günlerde Şile Belediyesi Spor Akademisi öncülüğünde bir grup, ilçede bulunan ormanlık alanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğin sosyal medyada paylaşılması üzerine, vatandaşlardan tepkiler gecikmedi.
"VATANDAŞA YASAK, BELEDİYEYE SERBEST Mİ?"
Yürüyüşe katılamayan ve yasağa uyan vatandaşlar, "Biz piknik bile yapamazken, nasıl oluyor da toplu yürüyüş düzenleniyor?" ve "Doğaya saygı, yasağa uymakla başlar." şeklinde eleştirilerde bulundu.
Kaynak: Belediyehaberajansi.com