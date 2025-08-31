Giresun'da Silahlı Kavga: 2 Samsunspor Taraftarı Yaralandı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 Samsunspor taraftarından birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Tirebolu'da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç.'ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç.'nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN