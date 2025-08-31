Giresun'da Silahlı Kavga: 2 Samsunspor Taraftarı Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Tirebolu'daki restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarlarının durumunu açıkladı. Bir tarafın durumu ağır.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 Samsunspor taraftarından birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Tirebolu'da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç.'ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç.'nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'de bir deprem daha!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.