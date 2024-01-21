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Giresun'da Otomobil Kaza Yaptı: 5 Kişi Yaralandı

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Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bir otomobil hurdaya döndü. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da otomobilin ikiye bölündüğü trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dereli'den Giresun istikametine seyir eden Ali A. idaresindeki 28 ER 663 plakalı Kartal marka otomobil, Çalca mevkiinde karşı yönden gelen Adem E. idaresindeki 28 ACJ 022 plakalı Fiat marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kartal marka otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü. Meydana gelen kazada sürücü Ali A. ile diğer araçta bulunan sürücü Adem E. ve N.E., D.E., Y.E. ve A.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Giresun Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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