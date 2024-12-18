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Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi

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Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarını açıklamaya devam ediyor. Yeni listede çay firmaları deşifre oldu. Halk sağlığı ile oynayan bu firmaların ürünlerine dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye tüm Türkiye'ye çay satan firmalar da eklendi.

BU 7 MARKADAN UZAK DURUN

Bakanlık bu duyuruları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yapıyor. Yayımlanan listeler incelendiğinde 7 firmanın ürettiği çaylara"İlaç Etken Maddesi" ve gıda boyası karıştırdığı görüldü.

ÇAYA NEDEN GIDA BOYASI KARIŞTIRILIR?

Gıda boyası çay posasına katıldığında demlikte ve bardakta çayın daha koyu renk almasını sağlar. Böylece ortalama bir demlikten 15 bardak çay çıkarken, gıda boyası katılmış çaydan, katkı oranına bağlı olarak bunun iki hatta beş katına kadar çay elde etmek mümkün.

SAF ÇAYA GIDA BOYASI KARIŞTIRILIR MI?

Gıda boyası pek çok ürün için kullanılsa da çayın kendine has özellikleri nedeniyle çaya karıştırılması iki seçeneğe bağlı. Doğal bir çaya gıda karıştırıldığında elde edilen koyuluk artsa da çayın kalitesinde ve dolayısıyla lezzetinde büyük bir düşüşe neden olur. Bu nedenle çayda gıda boyası çoğunlukla düşük kaliteli, ve hatta içme çayı olarak tüketilmesi uygun görülmeyen çay posasına ilave edilir. Böylece sahtekârlar, çok daha düşük maliyetle çay posasına gıda boyası katarak ürettikleri ve adına çay dedikleri yeni ürünü piyasaya sürerek çok daha büyük kârlar elde etmeyi amaçlıyor.

Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi

Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi

Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAyhan Kabadayı:

yazıyı biraz büyük yazında okuyalım

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Dün yani 17.12.2024 tarihinde BİM'den 100 grlık paketlerde satılan salam aldım...pakette Antep fıstıklı yazıyor..üşenmedim olmayan fıstıkları aradım toplamda 1 gram bile cıkmadı..not: bende hassas tartı var...

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Firmaların isimlerini okumayalım diyemi böyle küçük yazıyorsunuz sizin yaptığınız habere com . Com

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

yazıyı okumak için gözlerimi küçülttüm.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Karadeniz insanı dürüst olur dedik ama ?

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Haber YorumlarıParaner:

devletin acizliğinden çok iyi faydalanıyorlar

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yazıyı okumak isteyenler elinizin baş ve işaret parmakları ile telefon üzerinde açıp kapatarak büyümesini sağlayıp okuyabilirler..

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Haber YorumlarıSerkan null:

yaziyi biraz daha küçük yazma ihtimali varmi?

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Haber YorumlarıAbdullah Günaydın:

Metro marketten eyfel çay marka Türk çayı aldık almaz olaydık içemedik attık çayda rutubet kokusu vardı çok fena

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Geçmişte bazı semt kahvelerinde az çay çok dem için demliğe, çayla beraber karbonat atarlardı.

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