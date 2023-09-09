Orgeneral Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.