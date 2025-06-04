Gazipaşa'da Sahte Para ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışmaları

Gazipaşa'da Sahte Para ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışmaları
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, kurban satış alanlarındaki satıcılara ve ilçe merkezindeki esnafa sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme yaptı. Ekipler, sahte banknotları tanıma yolları ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte para ve dolandırıcılığa karşı satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kurban satış alanlarında kurban satıcılarıyla birebir görüşerek sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulundu. Polis ekipleri sahte banknot örnekleri üzerinden nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verirken, tırnakçılık ve yankesicilik gibi yöntemlerle yapılan dolandırıcılıklara karşı da vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yalnızca pazar alanlarında değil, ilçe merkezindeki esnaflar da ekiplerce bilgilendirildi. Esnafa dağıtılan broşürlerde sahte paranın nasıl tanınacağına dair ipuçları yer alırken, muhtemel şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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