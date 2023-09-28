Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda narkotik köpekleri ve dronlar da kullanıldı.

GAZİANTEP'te 200 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Kentin farklı noktalarında belirlenen adreslere 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı, dron destekli operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Bazı adreslerde şüphelilerin, evlerin giriş noktalarına güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü. Baskınların gün boyu süreceği bildirildi.