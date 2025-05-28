Gaziantep'te Tefeccülüğe Yönelik Operasyonda 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Tefeccülüğe Yönelik Operasyonda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen materyaller arasında 130 pos slipi, 79 kredi kartı ve 10 pos cihazı bulunuyor.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 130 adet pos slipi, 79 adet kredi kartı, 10 adet pos cihazı, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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