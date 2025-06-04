Gaziantep'te Kurban Satışında Kantar Hilesi Ortaya Çıktı

Gaziantep'te Kurban Satışında Kantar Hilesi Ortaya Çıktı
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Gaziantep'te kurban satış alanında gerçekleştirilen kantar hilesi, açılan delik aracılığıyla dışarıdan eklenen ağırlıklarla alıcıları kandırmayı amaçladı. Zabıtalar konuya el koyarak inceleme başlattı.

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren kantar hilesi ortaya çıktı

Duvara açtıkları delikle vatandaşı kandırdılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kurban satış yerinde akıllara durgunluk veren hile ortaya çıktı. Deldikleri duvarın arkasına mekanizma kurarak tartıda ağırlık oluşturup vatandaşların kandırıldığı ortaya çıkarken, zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurban satış alanında tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi, görenleri hayrete düşürdü. Kurbanlıkların tartıldığı alanda yapılan gizli düzenekle vatandaşların kandırıldığı ortaya çıktı. Kurban satış yerinde kurulan kantarın tartı bölgesinin arkasındaki duvara ustalıkla delik açıldı. Açılan delik aracılığıyla, kantara dışarıdan gizlice ağırlık uygulanmasını sağlayan bir mekanizma kuruldu. Tartıya çıkan hayvanların gerçek kilosuna, bu gizli mekanizma sayesinde fazladan ağırlık eklenerek kurbanlıklar normalden çok daha ağırmış gibi gösterildi. Bu yöntemle, alıcıların daha fazla ödeme yapması sağlandı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların bu düzenekle kandırıldığı ve mağdur edildiği ortaya çıktı.

Vatandaşların olayı fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine üzerine zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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