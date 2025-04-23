Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Gaziantep'te jandarma ekipleri, yapılan operasyonda 3 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 milyon TL lik kaçak malzemeye el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik nisan ayında operasyonlar yaptı. Operasyonlar kapsamında 9 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, bin 800 adet elektronik sigara tütün kartuşu, 300 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa