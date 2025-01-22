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Gaziantep'te İzinsiz Maden Araması Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te İzinsiz Maden Araması Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, devlet arazisinde izinsiz maden araması yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında çeşitli kazı aletleri ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Gaziantep'te patlayıcı madde kullanarak devlet arazisinde izinsiz maden araması yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde devlet arazisinde kaçak maden ocağı açtıkları ve bu ocakta krom madeni çıkarttıkları ve izinsiz kazı yapıldığının tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda S.H., M.B., A.K. ve M.Ü. isimli şüpheliler patlayıcı madde kullanarak izinsiz maden araması yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ise suçta kullanılan jeneratör, 100 metre uzatma kablosu, asansör vinç, 100 metre aydınlatma kablo ve lambaları, 2 adet merdiven, 2 adet kürek, 2 adet kazma ile muhtelif kazı aletleri ve kablolar ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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