Gaziantep'te Cep Telefonu Kaçakçılarına Büyük Operasyon

Gaziantep'te cep telefonu kaçakçılarına yönelik dev operasyon başlatıldı. Toplam 100 polisin katıldığı operasyona SGK, maliye ve zabıta ekipleri de destek veriyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde son dönemde çokça kavganın yaşandığı ve çoğunlukla cep telefonu satıcılarının bulunduğu Suburcu ve Karagöz caddelerine yönelik kaçakçılık operasyonu başlattı. 33 ekipten 100 personelin katıldığı, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde çok sayıda iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda iş yerlerindeki ürünler ve maliyet kayıtları incelendi.

Ekiplerin operasyon çerçevesindeki çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP