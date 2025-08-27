Gaziantep'te Cep Telefonu Kaçakçılarına Büyük Operasyon

Gaziantep'te Cep Telefonu Kaçakçılarına Büyük Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te cep telefonu kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyona 100 polis, SGK, maliye ve zabıta ekipleri destek veriyor. Operasyon kapsamında Suburcu ve Karagöz caddelerinde birçok iş yerinde arama yapılıyor.

Gaziantep'te cep telefonu kaçakçılarına yönelik dev operasyon başlatıldı. Toplam 100 polisin katıldığı operasyona SGK, maliye ve zabıta ekipleri de destek veriyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde son dönemde çokça kavganın yaşandığı ve çoğunlukla cep telefonu satıcılarının bulunduğu Suburcu ve Karagöz caddelerine yönelik kaçakçılık operasyonu başlattı. 33 ekipten 100 personelin katıldığı, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde çok sayıda iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda iş yerlerindeki ürünler ve maliyet kayıtları incelendi.

Ekiplerin operasyon çerçevesindeki çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.