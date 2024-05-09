Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te beton tankerinin kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 11 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beton tankerinin otoyolda süratli bir şekilde gittiği anlar yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İslahiye Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title