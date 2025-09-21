Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadında Hırsızlığa Karşı Jandarma Önlemleri

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak tabir edilen Antep fıstığında 'ben' olarak tabir edilen olgunlaşmış kırmızı fıstık hasadı devam ederken, hırsızlık olaylarının önüne geçmek için jandarma ekipleri tarafından dron destekli önleyici kolluk devriyeleri devam ediyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik ve komando timleri, adli ve mülki makamların koordinasyonuyla vatandaşların önemli geçim kaynağı olan Antep fıstığında hasat döneminin son günlerinde de hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak, üreticinin emeğini korumak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye, havadan dron, nehirden de bot destekli önleyici kolluk hizmetleri icra etmeye devam ediyor.

Alınan önlemler çiftçilerin muhtemel mağduriyetini gidermeyi ve emek hırsızlıklarını en aza indirmeyi amaçlıyor. - GAZİANTEP