Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadında Hırsızlığa Karşı Jandarma Önlemleri

Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadında Hırsızlığa Karşı Jandarma Önlemleri
Güncelleme:
Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı hasadı sürerken, jandarma ekipleri dron destekli devriyelerle hırsızlığa karşı önlemler alıyor. Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak tabir edilen Antep fıstığında 'ben' olarak tabir edilen olgunlaşmış kırmızı fıstık hasadı devam ederken, hırsızlık olaylarının önüne geçmek için jandarma ekipleri tarafından dron destekli önleyici kolluk devriyeleri devam ediyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik ve komando timleri, adli ve mülki makamların koordinasyonuyla vatandaşların önemli geçim kaynağı olan Antep fıstığında hasat döneminin son günlerinde de hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak, üreticinin emeğini korumak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye, havadan dron, nehirden de bot destekli önleyici kolluk hizmetleri icra etmeye devam ediyor.

Alınan önlemler çiftçilerin muhtemel mağduriyetini gidermeyi ve emek hırsızlıklarını en aza indirmeyi amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
