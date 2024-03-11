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Gaziantep'te 913 Adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke Ele Geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şahsın aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te bir şahsın aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Şahsın, tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğu öğrenildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aracına yapılan operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Kültür Suç Hukuk 3.Sayfa Haberler

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