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Gaziantep'te 3.9 Milyon Lira Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te 3.9 Milyon Lira Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, son iki haftada yapılan operasyonlarda 3 milyon 980 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Şahinbey, Şehitkamil, Araban ve Nurdağı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 bin 755 paket sigara, 4 ton 449 kilogram tütün, 300 kilogram çay ve 580 bin 800 adet makaron bulundu. 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son 2 haftada yaptığı operasyonlarda 3 milyon 980 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar yapıldı. Son 2 haftada Şahinbey, Şehitkamil, Araban ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 10 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 3 milyon 980 bin TL olan gümrük kaçağı 12 bin 755 paket sigara, 4 ton 449 kilogram tütün, 300 kilogram çay ve 580 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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