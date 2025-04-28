Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te, 2 milyon TL değerinde bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Şahinbey ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP