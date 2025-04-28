Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakla katletti

Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon TL değerinde bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te, 2 milyon TL değerinde bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Şahinbey ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.