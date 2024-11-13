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Galatasaraylı Futbolcu Batshuayi'yi Dolandıran Şüpheli Yakalandı

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Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'ye yaklaşık 7,3 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen H.B. gözaltına alındı. Batshuayi, ödenmeyen ev kirası ve araç temini nedeniyle H.B.'den şikayetçi oldu. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi Atunga'yı yaklaşık 7,3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen H.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren H.B.'ye 6 aylık ev kirasını ve araç temin etmesi için 200 bin euro ödedi. Yaklaşık 7,3 milyon lira ödeme yapan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, söz konusu ev kirasının ödenmemesi ve araç temin edilmemesi üzerine savcılığa giderek H.B.'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli H.B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.B., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Galatasaraylı Futbolcu Batshuayi'yi Dolandıran Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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