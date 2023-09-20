Galatasaray, Kopenhag'ı ağırladı ve 16 maçtır yenilgi yüzü görmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının 11'ine göre Kopenhag maçında tek değişikliğe gitti. Samsunspor maçında ilk 11 başlayan Tete, Kopenhag maçında yedek oturdu. Tete'nin yerine Buruk, Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'e görev verdi. Kaleyi Muslera'ya emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'dan oluşturdu. Orta alanda Torreira - Kerem Demirbay ikilisini bozmayan Buruk, hücum hattının sağında Ziyech, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu. Galatasaray, Kopenhag karşısına şu ilk 11 ile çıktı: "Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi"

ZIYECH İLK 11'DE, ZAHA YEDEKTE

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11 başladı. Son olarak Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada ikinci yarıda Tete'nin yerine oyuna dahil olan Faslı oyuncu, Kopenhag maçı ile birlikte Galatasaray formasını ilk kez 11'de giydi.

Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Zaha ise Kopenhag karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımı Kopenhag'a karşı forma giydi. 2019-2021 yılları arasında Danimarka ekibinde oynayan Nelsson, 2021 yılı yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu.

SARI-KIRMIZILAR 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazandı. 2023-2024 sezonunda ise sarı-kırmızılı ekip, 4'ü Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 10 karşılaşmada; 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 16 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda mağlup olmadı.

KOPENHAG İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında Kopenhag'ı sahasında ağırlayarak 3'üncü kez Danimarka ekibi ile karşı karşıya geldi. En son 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda aynı grupta yer alan bu iki takım arasındaki karşılaşmalarda, Galatasaray sahasında oynadığı maçta rakibini 3-1 ile geçmiş, deplasmanda ise rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

AVRUPA ARENASI'NDAKİ 309'UNCU MAÇ

Galatasaray, Kopenhag maçı ile birlikte Avrupa kupalarındaki 309'uncu maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip 308 karşılaşmada; 111 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda rakip fileleri 413 kez havalandırırken, kalesinde de 453 gol gördü.

GALATASARAY, 17'NCİ KEZ GRUPLARDA YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17'nci kez gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, 7 kez direkt olarak gruplara kalırken, 10 kez de elemeleri geçerek adını grup etabına yazdırmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.