Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Ömerli ilçesinde futbol maçı sırasında kalp krizi geçiren Ahmet Özer adlı çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Yeni Mahalle'deki Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maç sırasında fenalaşan Ahmet Özer'in (15) durumunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Özer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Özer'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN