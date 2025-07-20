FETÖ'ye Finansman Sağlayan Kadın Tutuklandı

FETÖ'ye Finansman Sağlayan Kadın Tutuklandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.B. isimli kadın, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına destek veren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle E.B. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece FETÖ'ye finansman sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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