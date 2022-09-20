FETÖ şüphelisi doktor ilk kez hakim karşısına çıktıMUĞLA Muğla'da, hastanede tedavi gören uzman çavuşla tartışarak, darp edildiğini iddia eden ve hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde iftira attığı belirlenen ve hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açılan Tahir Tarımer, ilk kez...

FETÖ şüphelisi doktor ilk kez hakim karşısına çıktı

MUĞLA Muğla'da, hastanede tedavi gören uzman çavuşla tartışarak, darp edildiğini iddia eden ve hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde iftira attığı belirlenen ve hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açılan Tahir Tarımer, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Tarımer, yönetilen suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Tarımer hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Muğla'da, hastanede tedavi gören uzman çavuşla tartışarak, darbedildiğini iddia ederek iftira attığı öne sürülen, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kamu görevinden çıkarılan Doktor Tahir Tarımer, ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında FETÖ üyeliğinden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen Tahir Tarımer, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı.

İddianamede yönetilenlere cevap veren Tarımer, "2011'de Gaziantep üniversitesine okumaya gittim. Orada ilk gittiğimde kayıt yaptırdım. Bizim yurdumuzda kal diyen insanlar yanıma gelerek broşür verdi. Üniversitedeki bilboardlarda reklamı olan bir yurt vardı bende kayıt yaptırdım. O yurt o zaman cemaat FETÖ'yle iltisaklı bir yurttu. Ailemin uygun gördüğünü düşünerek ve fiyatımın da baya ucuz olması sebebiyle, KYK da çıkmadı ve yerleştim. Kısa süre kaldım. Sonra eve çıkmaya karar verdik. Bize cemaat evlerinde kalınız diye söylediler. Daha rahat olur diye. Biz de ikna olduk eve çıktık. Bir yıl kadar kaldık. Bu evde sohbetler oluyordu. Benim de katılmışlığım oldu. FETÖ elebaşının videoları izleniyordu. Ben pek anlamıyordum yarısında çıkıyordum" dedi.

Tarımer, üniversite hayatı boyunca ara ara FETÖ evlerinde kaldığını belirterek şunları söyledi: "Tekrar okula döndüm evde kalmak istemedim. Maddi imkansızlığım nedeniyle bir arkadaşımla başka eve çıkmaya çalıştım. FETÖ'yle iltisaklı olmayan bir eve çıktık. Maddi olarak imkanım olmadığı için idare edemedik. Tekrar FETÖ iltisaklı eve geçtim. Bu evlere uyum sağlayamıyordum. Diğer arkadaşlarımda kalıyordum. Ara ara gidiyordum" dedi.

Tarımer, iddianamede yer alan üniversitede öğrencilerin sorumluluğunu üstlendiği M.G. ile yoğun şekilde irtibat kurmasına yönelik soruya ise, M.G. ile irtibat kurduğunu ancak örgütteki yetkisini bilmediğini belirtti.

Tarımer, "Üniversite yıllarının sonlarına doğru FETÖ evlerinde kaldım. Üniversite hayatım boyunca ara ara FETÖ iltisaklı evlerde kaldım. Ancak M.G. ile irtibatımı koparamadım. Benden yaşça büyük ve vefalı olduğum için. Ancak beni telefonla arıyordu. Ben de meşgul olduğumu söylüyordum. Bu konuşmalarda FETÖ ile ilgili konuşmuyorduk. FETÖ evinden neden ayrıldığımı sordu. Ben de yapamadığımı söyledim" diye konuştu.

Bank Asya'ya hesap açtırma sorusuna cevap veren Tarımer, "Okulda arkadaşlarımla para kazanmak için network işi yapıyorduk. Bunun için de kredi kartına ihtiyacım vardı. Bu bankada kesinti yapmıyordu. Hesap açtırdım, 200 TL yatırdım. Ancak ailem buna karşı çıktı. Sonra parayı çektim. Hesabı kapattım" ifadelerini kullandı.

Tarımer iddianamede yer alan, adına kayıtlı iki GSM hattını, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında görev yapan iki kişiye verdiği yönündeki ifadeleri görünce şok olduğunu söyledi. Tarımer, "Hatlar bana ait değil, bunu durumdan haberim yok. Telefonum kayboldu. Sonra ben telefon almaya gittim ve telefon aldım. Evrak imzaladım. Kendim bir hat almadım, kimseye vermedim. Bana farkında olmadan abonelik sözleşmesi imzalatmış olabilirler, bilmiyorum ama sadece telefon aldım. Hat almadım" dedi.

Pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten Tarımer, "Ben FETÖ ile ilişkili bir görev almadım, herhangi bir yapılanmanın içinde yer almadım. Maddi zorluk nedeniyle kaldım. Ailemin muhafazakar olduğu için maddi yetersizliğim nedeniyle mecburiyetten kaldım. Zaten çok kalmadım. Pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ben bunların anayasal düzene kast edeceğini bilmiyordum o zamanlar anlayamadım yani" ifadelerini kullandı.

Tanıklar, T.O,İ.E,O.H,M.D, M.Ö sanık Tarımer'in, FETÖ ile ilişkisi olmadığını söyledi. Ara ara evlerinde kaldığını doğruladı. Sanığın ağzından FETÖ ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey duymadıklarını belirtti.

Tanıklardan, S.C ise Tarımer'i tanımadığını bylock yazışmalarında sadece ismini duyduğunu ve hiçbir şekilde yüz yüze görüşmediğini ve telefon ile de iletişime geçmediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti M.F. M,S.B ve MGK'nin tanık olarak dinlenmesine iddia edilen konunun Gaziantep ilinde gerçekleştiği için pişmanlık yasasından faydalanıp faydalanmaması konusunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına sanık Tarımer, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağının devamına karar vererek, duruşmayı 13 Aralık 2022 saat 10.30'a erteledi.