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FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlenen 12 şüpheli, Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Üds Terör Soruşturma Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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