FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlenen 12 şüpheli, Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA