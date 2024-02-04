Fethiye'de Ticari Araç Yayaya Çarptı, Yaralanan Yaya Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çamköy Mahallesi Kapalı Pazaryeri önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 46 VF 232 plakalı ticari araç yolun karşısında geçmek isteyen Şerife Balcı (40) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Balcı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Balcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Balcı'nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, ticari araç sürcüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA