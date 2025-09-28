Fethiye'de Tandem Uçuş Kaza Yaptı, Paraşütçüler Kurtarıldı

Fethiye'de tandem uçuş yapan 2 yamaç paraşütü, ormanlık alana düştü. Sağlık durumları iyi olan paraşütçüler, JAK ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'dan 2 ayrı tandem (ikili) yamaç paraşütü uçuşu sırasında 4 kişi ormanlık alana düştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olay sonrası, 2'si pilot olmak üzere toplam 4 paraşütçü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kısa sürede ulaşılan paraşütçüler, 3 saat süren başarılı bir operasyonla bulundukları alandan güvenli şekilde çıkarıldı. - MUĞLA