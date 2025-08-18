Ferrari Kazası: Usta Sürücü Aracı Test Sürüşünde Kaza Yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de, 17 milyon lira değerindeki Ferrari aracı kaza yapan kişinin aracın tamir ustası olduğu anlaşıldı. Usta, kaza anını ve tamir sürecini sosyal medyada paylaştı.

Büyükçekmece E-5 Karayolu Ekinoba mevkiinde saat 15.30 sıralarında piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç, köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale gelmişti. Kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
